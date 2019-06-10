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Состояние здоровья Бари Алибасова 21 минута назад

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10 июня 201922:28

Угроза жизни Бари Алибасова сохранится еще два-три дня

Global Look Press

Сообщение о внутреннем желудочном кровотечении у Бари Алибасова — дезинформация. Но это не значит, что жизнь продюсера вне опасности. Угроза жизни будет сохранятся еще два-три дня, пояснил сын музыканта Бари Алибасов-младший.

К этому времени станет понятно, как заживает ожог, сообщает ТАСС. Создатель групп "Интеграл" и "На-На" находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. У заслуженного артиста России, композитора и музыканта Бари Алибасова диагностированы ожоги пищевода. Дыхательных путей и желудка. Как пояснил помощник продюсера Сергей Моцарь, на кухне студии Бари Алибасов нечаянно выпил неизвестную жидкость. Он спутал ее с соком или водой. Это была жидкость для очистки труб "Крот".

Бари Алибасов после промывки желудка был госпитализирован. Свой 72 день рождения 6 июня он встретил на больничной койке в состоянии медикаментозной комы.

10 июня Алибасов на несколько мгновений пришел в себя. С большим трудом он прохрипел: "Где мой кот?"

После этого музыкант вновь уснул. Ожог пищевода оценивается как четвертой степени, а дыхательных путей и кишечника – второй. Сын Бари Алибасова отметил, что один из ожогов в кишечнике зарастает крайне сложно.

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