Путин назвал Россию сильной системой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия — это сильная система. Глава государства также добавил, что руководство страны и ее граждане будут делать все для "ее дальнейшего развития и процветания". Заявление было сделано во время вручения государственных премий за выдающиеся достижения в сфере культуры и науки. Мероприятие прошло в Кремле в День России.

Назвав Россию "любимой всеми нами нашей родиной", Путин сказал, что это сильная система с хорошим образованием, наукой, историей и культурой. Помимо этого, президент озвучил главную цель и общую задачу, назвав ее "долгом и ответственностью перед людьми и страной. Это "повышение качества жизни, благополучия граждан".

Получая награду за выдающийся вклад в востоковедение, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин отметил, что Россия сыграла важнейшую роль в разгроме терроризма в Сирии, и несет Ближнему Востоку мир и стабильность. А также стала одним из ключевых партнеров ближневосточных государств.

Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. По сложившейся традиции награждение лауреатов проходит в Кремле в День России. В среду глава государства вручил госпремии за 2018 год.