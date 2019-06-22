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22 июня 201914:36

CМИ публикуют видео с российским боевым самолетом около испанского авианосца

Аntena 3

Телеканал Аntena 3 опубликовал кадры пролета российского боевого самолета в непосредственной близости от испанского универсального десантного корабля-авианосца "Хуан Карлос I".

 

Утверждается, что события, попавшие на видео, разворачивались в минувшую пятницу, 21 июня, в Балтийском море, где с 3 по 12 июня, проходили учения НАТО Baltops-2019, в которых был задействован и корабль испанских ВМС.

Как сообщалось ранее, самолет ВКС России пролетел на небольшой высоте около испанского корабля. "Хуан Карлос I" заблаговременно обнаружил летательный аппарат при помощи радаров, однако действия российского пилота не были сочтены опасными, поэтому никаких мер не принималось.

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