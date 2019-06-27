Второй пилот выжил при аварийной посадке Ан-24 и дает показания

Второй пилот сгоревшего в Нижнеангарске самолета Ан-24 выжил, но получил травмы и ожоги. Сейчас мужчина находится в больнице. Он в сознании и уже дает показания о случившемся, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Пассажирский Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел сегодня из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Однако в полете у него отказал один из двигателей, и экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Во время посадки борт выехал на 100 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в техническое здание и загорелся.

На месте ЧП погиб командир экипажа Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Всем пассажирам удалось спастись, за медицинской помощью обратился 31 человек. Возбуждено уголовное дело.

В авиакомпании РИА Новости рассказали, что сгоревший борт эксплуатировался с 1977 года.

"Технически самолет был исправен, обслуживался в соответствии с регламентом. По расписанию он должен был отправиться в среду, но рейс отменили из-за метеоусловий", — сообщил собеседник агентства.