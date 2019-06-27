Сенат США принял проект военного бюджета на 2020 год

Сенат Соединенных Штатов Америки принял проект военного бюджета на 2020 год. Его объем составляет 750 миллиардов долларов.

По результатам голосования в верхней палате конгресса США за документ проголосовали 86 сенаторов, против высказались восемь.

Теперь сенаторы и члены палаты представителей, у которых есть свой вариант бюджета, должны выработать совместную версию документа. Затем он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу, передает РИА Новости.