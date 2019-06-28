Олень снес мотоциклиста, мечтавшего стать блогером. Видео

Житель США стал жертвой оленя, внезапно выскочившего на трассу – мужчина, сбитый диким животным, запечатлел произошедшее на видео.

По словам самого автора ролика, он давно мечтал переехать в Техас, стать блогером и снимать видео про собственные путешествия на мотоцикле и опыты по модернизации своего "железного коня".

Первым делом мужчина купил экшен-камеру и закрепил ее на экипировке. Судя по содержанию его канала на популярном видеохостинге, пока он не успел снять и опубликовать много видео и привлечь внимание большого числа потенциальных подписчиков, но кадры, запечатлевшие описываемые события, явно прибавят ему популярности.

На записи видно, как дорогу выскочил олень – животное бросилось наперерез мотоциклисту, после чего столкнулось с ним.

Перепуганный олень в буквальном смысле взмыл в воздух, после чего в панике скрылся с места ДТП, а байкер, вылетевший на обочину, поднялся на ноги и издал некое подобие победного клича.

В итоге никто из участников аварии серьезно не пострадал – парнокопытное отделалось испугом, а мотоциклист получил заветные кадры.