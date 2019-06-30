В Московском зоопарке сотрудница остановила белого медведя веником и совком. Видео

Камера наблюдения запечатлела инцидент с участием сотрудников зоопарка и белого медведя, произошедший в минувшую пятницу, 28 июня. Как утверждает автор ролика, события, попавшие на видео, разворачивались в Московском зоопарке.

На кадрах видно, что белый медведь проник в вольер во время уборки. Хищник подошел к сотруднице, однако последняя сохранила самообладание и не растерялась в сложной ситуации.

Женщина выставила перед собой веник и совок – единственное, что она могла противопоставить медведю в тот момент. Хищник отступил, но вскоре снова подошел к человеку.

Через некоторое время женщине удалось начать отступление в сторону выхода. При этом она старалась не поворачиваться к животному спиной, чтобы не спровоцировать его на нападение.

В итоге сотрудница благополучно покинула вольер, несколько ускорившись на последних метрах.