Абэ тоже захотел встретиться с Кимом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына тоже захотел поговорить с северокорейским руководителем. В ходе такой встречи он намерен поднять вопрос о с похищенных северокорейскими агентами японских граждан в 1970-80-е годы.

"Я решил, что должен встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном и добиться решения (проблемы)", — сказал Абэ журналистам в воскресенье. Его слова приводит РИА Новости.

Блиц-встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась ранее в воскресенье в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. Она стала третьей по счету после саммитов в Сингапуре и Ханое.

Глава МИД Японии Таро Коно, со своей стороны, приветствовал эту встречу, выразив надежду на то, что возобновление американо-северокорейских переговоров окажет содействие денуклеаризации на Корейском полуострове.

Япония стала добиваться диалога с КНДР после ряда встреч Ким Чен Ына с Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.