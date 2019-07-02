Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. По ее словам, страна категорически теряет население.

Такое заявление вице-премьер сделала на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный", сообщает ТАСС. По словам Татьяны Голиковой, ключевыми являются две национальные цели — естественный прирост населения и продолжительность жизни. Рассказывая о том, что за четыре месяца убыль населения составила порядка 149 тысяч человек, она отметила, что в России падает рождаемость и не такими темпами, как хотелось бы, снижается смертность.

Татьяна Голикова пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Также сюда можно отнести внешние причины смертности, например, ДТП. По словам вице-премьера, многие регионы в погоне за качественными показателями показывали лучшую статистику. Также Голикова отметила, что в один момент такое занижение стало невозможным, поскольку критически стали расти группы прочих заболеваний, а также группы заболеваний, от которых не умирают.

Вице-премьер России подчеркнула, что после критики Минздрава и социального блока правительства проанализированной ситуации со смертностью, показатели начали расти. Голикова привела примеры. Так, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 по сравнению с 2017 годом на 1,2 процента, а за четыре месяца нынешнего года — на 20 процентов. Ивановская область за четыре месяца 2019 года продемонстрировала увеличение количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9 процента.

Татьяна Голикова отметила, что в связи с этим федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации. По ее словам, без их профессионального участия в регионах позитивные процессы могут не происходить. Также вице-премьер упомянула, что в регионах фиксируется недостаток кадров и образования.