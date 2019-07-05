В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии. Врачи обнаружили на ее теле множественные ссадины, синяки, открытый перелом кисти. Ребенку срочно сделали операцию по восстановлению кровообращения в руке, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местный Минздрав. Конечность удалось сохранить.

Позднее пострадавшую планируют отправить в детскую клинику Леонида Рошаля, где девочка пройдет восстановительную терапию. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности главы Республики Махмуд-Али Калиматов.

По предварительным данным, травмировала ребенка близкая родственница – тетка по отцовской линии. С ней уже работают полицейские, написала на своей странице в соцсети Instagram уполномоченная по правам ребенка Зарема Чахкиева. Женщину накажут по всей строгости, заявила омбудсмен.

Министерство внутренних дел Республики Ингушетия проводит проверку по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья. Родственники девочки утверждают, что никто ребенка не трогал, она сама упала в яму.