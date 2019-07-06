В Москву привезли 7-летнюю девочку, жестоко избитую в Ингушетии. Она прилетела в столицу обычным рейсом в сопровождении реаниматологов и врачей. Ребенку предстоит длительный курс реабилитации в клинике Рошаля. По словам уполномоченного при президенте по правам ребёнка Анны Кузнецовой, состояние девочки остается стабильно тяжелым.

Переломы, ожоги, гангрена. На теле семилетней девочки буквально нет живого места. В тяжелом состоянии ребенка в центральную районную больницу Ингушетии привезла тетя. Травмы, с ее слов, результат падения в яму во дворе дома.

Но в случайное падение врачи не верят. Говорят, раны были получены в разное время. Некоторые и вовсе уже начали гнить. Правую руку, которая была под угрозой ампутации, спустя несколько часов в операционной, удалось спасти.

А вот историей женщины, которая привела ребенка в больницу, заинтересовались следователи. Но пока вопросов в уголовном деле об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью больше, чем ответов. Первый из них – где родители девочки? Как оказалось, уже около года ребенок жил с тетей, а о судьбе мамы и папы ничего не известно. Женщина не была официальным опекуном, и, как стало известно, имеет судимость по аналогичной статье.

"Вину подозреваемая не признает. Следствие ходатайствует об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, ответственных за соблюдение прав ребенка", — заявила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ.

Вечером девочку на спецавтомобиле медицины катастроф доставили в аэропорт Магас . По словам медиков, дорогу она перенесла стабильно. И даже пообщалась со съемочной группой телеканала "Россия 24".

На руках ребенка подняли на борт рейсового самолета. И уже через пару часов он прибудет в столичный аэропорт.

"Самое главное – это ее здоровье. Поскорее залечить раны. И не только физические, которые были нанесены. Это переломы, ожоги, гангрена сейчас. Но и рана, прежде всего, душевная. Обязательно будут подключены психологи. Уж мы обязательно за этим проследим. Ребенок один не останется. И не только до выздоровления, но и после полного решения вопроса о жизнеустройстве ребенка, мы этот вопрос не опустим", — заверила Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

Ситуация сейчас на контроле в различных ведомствах. Девочке обещают оформить все необходимые документы, которых раньше попросту не было.