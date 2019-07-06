Избитая тетей девочка: угроза ампутации руки сохраняется

Девочку, над которой издевались родственники в Ингушетии, приняли в клинике Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля). Ребенок помещен в барокамеру — эта процедура необходима для лечения кислородного голодания, которое испытывал организм ребенка. И. о. министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова сообщила, что сейчас состояние семилетней Аиши оценивается как стабильное, ее слова приводит ТАСС. Девочка находится в сознании и даже разговаривает с врачами. Однако еще сохраняется угроза ампутации руки, в кисти конечности пока не удается восстановить кровообращение.

В четверг семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую больницу Ингушетии. В клинику обратилась тетя девочки, в чьей семье воспитывался ребенок. По ее словам, ребенок играл во дворе, упал в яму и сломал руку. После отрытого перелома в конечности было нарушено кровообращение, развилась угроза гангрены и, как следствие, ампутации руки. Врачи сделали срочную операцию, снизив этот риск до минимума. Во время осмотра девочки обнаружились застарелые переломы ребер, травму позвоночника, следы укусов и старые шрамы, а также свежие синяки и ссадины, что свидетельствует о систематическом домашнем насилии.

По подозрению в избиении девочки задержана ее тетя — 35-летняя жительница города Сунжа. Ранее женщина отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Почему ранее судимый человек воспитывал несовершеннолетнего ребенка без каких-либо документов об установлении опеке, предстоит выяснить следствию. Позднее РИА Новости распространило информацию о возможной наркозависимости задержанной тети. Женщина направлена в наркодиспансер.