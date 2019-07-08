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Избиение девочки в Ингушетии 1 час назад

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8 июля 201912:52

Наказывала, но не кусала: тетя избитой ингушской девочки расплакалась в суде

Подозреваемая в избиении семилетней девочки из Ингушетии ее родная тетя расплакалась в зале суда. Мака Ганиева признала, что наказывала племянницу, но заявила, что не била ее. Происхождение укусов и ножевых ран на теле ребенка она объяснить не смогла, ожоги на ягодицах, по ее словам, появились из-за того, что Аиша села в кастрюлю с бульоном, стоящую на полу.

При этом муж Ганиевой сообщил, что часто ссорился с женой из-за телесных повреждений, найденных на теле у девочки. Кроме того, он неоднократно видел, как жена била ребенка ремнем или частью газового шланга, пишет Life.

Семилетняя Аиша сейчас находится в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в стабильно тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ей руку.

Девочку госпитализировали в больницу Назрани 4 июля с множественными травмами и ушибами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ребенка.

Аиша росла в семье тети по отцовской линии, при этом документы об опеке не были оформлены. Тетя и стала главной подозреваемой по делу. Мака Ганиева арестована на 2 месяца – на время следствия. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

 

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