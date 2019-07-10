Сыновей женщины, истязавшей племянницу, отдадут родственникам в Ингушетии

Уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева сообщила, что двух сыновей женщины, которую подозревают в нанесении увечий своей 7-летней племяннице, передадут ближайшему родственнику.

Пока оба мальчика 2014 года рождения находятся в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.

Как рассказала Чахкиева, на их мать — 35-летнюю жительницу города Сунжа, попавшую под уголовное дело за избиение племянницы, будет подано заявление о лишении родительских прав.

"По поводу их отца мы будем разбираться", — сообщила детский омбудсмен корреспонденту ТАСС.

"Мы найдем ближайшего родственника детей и передадим их ему, поскольку в регионе детских домов нет и никогда не было", — добавила Чахкиева.

Семилетняя девочка была доставлена 4 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.

Там ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук, а на следующий день доставили в Москву — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Там во время обследования у ребенка также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Первоначально медики предполагали, что правую кисть (которая пострадала больше всего) удастся спасти. Однако накануне стало известно, что благоприятные прогнозы не подтверждаются – видимо, ее придется ампутировать.

10 июля в пресс-службе клиники Рошаля сообщили, что травматологии определяют уровень резекции правой руки, и "борьба идет за каждый сантиметр", а состояние девочки на сегодняшний день стабилизировалось.

В лечении участвуют реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, передает "Интерфакс".

Что касается подозреваемой в ее истязании родной тети, то она была задержана и арестована.

В рамках расследования уголовного дела уже допрошены родители девочки, другие близкие родственники.

Правоохранители устанавливают причины, по которым она была отдана тете, и условия ее проживания в доме у родственницы.

Кроме того, проверяется работа участкового врача, а также местных органов опеки и попечительства.