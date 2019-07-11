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Ситуация на Украине 47 минут назад
Встреча "Единой России" и украинской "Оппозиционной платформы": краткие итоги
Россия и Украина неизбежно вернутся к сотрудничеству, и первым шагом к этому может стать восстановление межпартийного диалога. Об этом говорили на встрече в Москве премьер и председатель "Единой России" и лидеры украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Без сотрудничества с Россией достичь мира на Донбассе и решить глобальные экономические проблемы Украины, по мнению Виктора Медведчука, невозможно. Накануне парламентских выборов лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" вместе с однопартийцами встретился в Москве с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.
"По всем социологическим исследованиям около 80% граждан нашей страны считают, что мир — прекращение боевых действий на востоке страны — является самой актуальной задачей. Собственно говоря – это было во главе угла и президентской компании, и люди – те, которые проголосовали за господина Зеленского, — верили в то, что этот мир состоится, и состоится в ближайшее время после избрания. Это во главе угла стоит и сегодня. Потому что страна устала от боевых действий", — заявил Виктор Медведчук.
Межпарламентский разговор России и Украины, по мнению сторон, назрел давно. Время принимать решения.
"Политический диалог между российскими и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно и поддерживаем намерения "Оппозиционной платформы — За жизнь" этот диалог восстановить. Он полезен. Скажу сразу же, что мы имеем партнерские отношения с большим количеством партий. Это в том числе и правящие партии. Не знаю, получится ли у вас добиться та результатов, как у "Единой России". Желаю успехов на выборах и возможности сформировать правящую коалицию", — сказал Дмитрий Медведев.
Общения между государствами, по словам политиков, в последнее время действительно дефицит. Те планы и обещания, которые в своей предвыборной кампании озвучивал Владимир Зеленский, не реализуются. Разговор президент Украины если и ведет, то лишь в интернете и в одностороннем порядке. В реальности ни восстанавливать мир в Донбассе, ни говорить о партнерстве с Россией для улучшения экономики своей страны Зеленский не торопится.
Хотя результаты уже могли бы быть. Это на своем примере доказал Медведчук в марте этого года. Тогда политикам удалось найти общий язык по транзиту и прямым закупкам российского газа. Сегодня точка в этом вопросе практически поставлена, и Украина сможет на 25 процентов дешевле, чем через виртуальный реверс, получать голубое топливо. Польза не только государственной экономике, но и каждому украинцу. Цены за коммунальные услуги понизят для и без того небогатых граждан.
"Председатель правительства Российской Федерации взял на рассмотрение наши конкретные предложения, которые касаются и картонно-тарной промышленности, и сельскохозяйственных производителей, а это примерно пять тысяч рабочих мест и объем поставки товаров около 100 млн долларов, которые будут разблокированы и поставлены на рынок РФ. Это существенная помощь нашим производителям", — отметил лидер украинской партии Юрий Бойко.
Насколько отлажено будет работать механизм взаимодействия между государствами и получится ли вести диалог, сейчас во многом одно из главных ожиданий на выборах в Верховную раду. Они пройдут на Украине уже 21 июля.
"У нас есть группы дружбы со всеми странами мира. Мы ведем прямой диалог с парламентариями всех стран. На мой взгляд, это совершенный нонсенс, что у нас нет диалога с коллегами из Верховной рады. Я очень надеюсь, что в следующем созыве у нас такой диалог будет", — заявил Александр Жуков, член Высшего совета "Единой России".
"Оппозиционная платформа — за жизнь" – это та партия, которая в случае успешных выборов могла бы немножко изменить свое название и стать "Народной платформой — За жизнь". Именно так должна называться та партия, которая будет работать не для себя, а для народа", — считает Борис Грызлов, председатель Высшего совета партии "Единая Россия".
Не оставили без внимания на встрече и историю с несостоявшимся телемостом между двумя странами. Свобода слова на Украине сейчас практикуется лишь с кулаками.
"Журналисты договорились между собой пообщаться. Без политики… поговорить про жизнь. Но вы наблюдаете истерию, которая проходит на Украине. Наших журналистов уже вызвали на допросы", — рассказывает Тарас Козак, член политсовета украинской партии.
"Все споры заканчиваются миром всегда. Соседи, близкие народы не могут создавать будущее на ненависти — это бессмысленно, — говорит Дмитрий Медведев. — Этот период пройдет. Вопрос только в том — когда? А это зависит от тех, кто принимает решения".
Возобновлению отношений между двумя государствами, по мнению украинских политиков, заключается в изменении содержания диалога. Налаживание межпартийных контактов с Россией один из этапов.
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