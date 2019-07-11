Прокуроры сажают лишь собственную печень. Зеленский призвал к люстрации

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу?" – спросил шестой президент Украины Владимир Зеленский.

Новый глава украинского государства предлагает законопроект, который расширяет перечень должностей, подпадающих под люстрацию. Зеленский предлагает навсегда лишить возможности принимать участие в управлении государством тех, кто работал в высшем украинском руководстве с 2014 года. "Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном Facebook и рожают детей в Америке?" – цитирует еще один риторический вопрос Зеленского РИА Новости.

Зеленский недоумевает, для чего на Украине министры, которые угробили здоровье нации, а также прокуроры, которые могут посадить только собственную печень.

В своем видеобращении Зеленский также припомнил министру экономики времен Виктора Януковича, что он выбивает из рук людей телефоны и называет сограждан ублюдками, а также обещает всем дать по морде. Кстати, дать по морде тем, кто кричит "Ганьба", недавно пообещал и предшественник Зеленского Петр Порошенко. 11 июля Порошенко вновь освистали и прогнали с его предвыборного митинга в Закарпатье.

"Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас – навсегда лишить их всех возможности принимать участие в управлении государством", — предложил Зеленский в видеообращении к народу Украины.

Под люстрацию, предлагаемую Зеленским, должны попасть все работавшие с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года все депутаты и спикер Верховной рады, президент, генпрокурор, члены правительства, глава Службы безопасности Украины, руководство таможни и налоговой службы, руководство оборонных предприятий, глава Антимонопольного комитета и фонда госимущеста.

Новое предложение Зеленского может поднять упавший за последнюю неделю рейтинг партии "Слуга Народу", которая участвует в досрочных выборах в Раду. Так на Украине отреагировали на отмену телемоста "Надо поговорить!" с Россией и на то, что президент Украины назвал журналистов рабами. Также президент Украины предложил отменить парад в День независимости Украины, чтобы сэкономить деньги.