Тема:
Ситуация на Украине 30 минут назад
Прокуроры сажают лишь собственную печень. Зеленский призвал к люстрации
"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу?" – спросил шестой президент Украины Владимир Зеленский.
Новый глава украинского государства предлагает законопроект, который расширяет перечень должностей, подпадающих под люстрацию. Зеленский предлагает навсегда лишить возможности принимать участие в управлении государством тех, кто работал в высшем украинском руководстве с 2014 года. "Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном Facebook и рожают детей в Америке?" – цитирует еще один риторический вопрос Зеленского РИА Новости.
Зеленский недоумевает, для чего на Украине министры, которые угробили здоровье нации, а также прокуроры, которые могут посадить только собственную печень.
В своем видеобращении Зеленский также припомнил министру экономики времен Виктора Януковича, что он выбивает из рук людей телефоны и называет сограждан ублюдками, а также обещает всем дать по морде. Кстати, дать по морде тем, кто кричит "Ганьба", недавно пообещал и предшественник Зеленского Петр Порошенко. 11 июля Порошенко вновь освистали и прогнали с его предвыборного митинга в Закарпатье.
"Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас – навсегда лишить их всех возможности принимать участие в управлении государством", — предложил Зеленский в видеообращении к народу Украины.
Под люстрацию, предлагаемую Зеленским, должны попасть все работавшие с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года все депутаты и спикер Верховной рады, президент, генпрокурор, члены правительства, глава Службы безопасности Украины, руководство таможни и налоговой службы, руководство оборонных предприятий, глава Антимонопольного комитета и фонда госимущеста.
Новое предложение Зеленского может поднять упавший за последнюю неделю рейтинг партии "Слуга Народу", которая участвует в досрочных выборах в Раду. Так на Украине отреагировали на отмену телемоста "Надо поговорить!" с Россией и на то, что президент Украины назвал журналистов рабами. Также президент Украины предложил отменить парад в День независимости Украины, чтобы сэкономить деньги.
Ранее по теме
-
Кернес опубликовал фото восстановленного памятника маршалу Жукову5 часов назад
-
Порошенко недоволен: избиратель не рад его видеть10 часов назад
-
Карты с Московией и российский язык: советник президента Зеленского проявил решительность11 часов назад
-
Встреча "Единой России" и украинской "Оппозиционной платформы": краткие итоги14 часов назад
-
Украинские журналисты обиделись на Зеленского, обозвавшего их рабами17 часов назад
-
Телемост "Надо поговорить!": будет услышан каждый17 часов назад
Сейчас
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Картина дня
-
В Подмосковье загорелась ТЭЦ-27
- Двое россиян погибли в Греции из-за шторма
- Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
- Иран пытался остановить британское судно
- Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье
Самое читаемое
-
Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах
- Польша не выдаст Швеции россиянина, который увез своих детей из приемной семьи
- Личность мертвого мужчины с гирей на ноге установлена
- Врачи борются за каждый сантиметр руки изувеченной тетей малышки
- За издевательства над рабочим во Франции судят саудовскую принцессу
- В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку
Телеканал "Россия"
-
"Иванушка" Кирилл Андреев о жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- "Годунов" получил приз на фестивале "Утро Родины"
Вести.Экономика
-
Рубль перешел в наступление. Доллар опустился к минимумам июля
- Boeing может стать причиной краха мировых фондовых рынков
- Трамп поручил девальвировать доллар
- Топ-10 стран с самыми низкими темпами роста населения с 1950 года
- Глава ФРС не собирается уходить в отставку под давлением Трампа
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Samsung Galaxy Note10: официальные фото
- Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
- Huawei пытается скупать российские технологии
- IBM патентует смарт-часы, превращающиеся в планшет
Авто.Вести.Ru
-
ТОП-3: самые дорогие платные автодороги в России
- Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами
- Назад в СССР: средний срок владения автомобилем в стране продолжает расти
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
- Садко-NEXT: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встанет на конвейер
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: люди, которые быстро ходят, живут дольше на 15-20 лет
- Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- Обычный вирус оказался способен уничтожать рак
- Женщины удаляют матку, чтобы не потерять работу
- Ожирение может быть даже опаснее, чем курение
Вести в 20.00
-
Что не так с Ангелой Меркель
- Зеленский устроил публичный скандал
- Фитнес-клуб "Зебра" обманывает клиентов
Вести-Москва
-
Пламя 50 метров в высоту и 12 пострадавших: пожар на ТЭЦ в Мытищах
- Инвесторы получат льготы за создание рабочих мест на окраинах Москвы
- Антисанитария, вонь и шум: скандальный хостел проверит Роспотребнадзор
- В столице прошла репетиция парада трамваев
- Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Ученые рассказали, как похудеть при помощи кофе
- 6 простых способов улучшить память и работу мозга
- Как узнать, что вам изменяют
- Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Вспоминая Елену Образцову...
- О роли случая в судьбе Элвиса Пресли
- Интервью с Ингеборгой Дапкунайте
- Объявлены новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом