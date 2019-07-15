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Избиение девочки в Ингушетии 1 час назад
Избитую Аишу Ажигову из Ингушетии готовят к новой операции
Жестоко избитую семилетнюю девочку из Ингушетии готовят к новой операции. Врачи будут бороться за каждый сантиметр ее правой руки, но совсем избежать ампутации, судя по всему, уже не удастся. Тем временем пострадавшего ребенка из Ингушетии уже готовы удочерить десятки людей со всей России. Проведать ее в больницу приезжал временно исполняющий обязанности главы республики.
В реанимации маленькую Аишу кормят по часам, но девочка все равно просит кушать у каждого, кто ее навещает. Это — и способ детской психики справится с пережитым, и симптом восстановления.
В НИИ неотложной хирургии Аишу привезли из Назрани в тяжелом состоянии. Из-за постоянных побоев у нее серьезно пострадали ручки. В правой развилась гангрена, началась интоксикация. Первые дни девочка провела на обезболивающих, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас ее состояние улучшилось.
"В данный момент она стабильна по жизненно важным функциям и лабораторные показатели нормализовались. Сейчас продолжается активная подготовка к предстоящему оперативному вмешательству", — рассказала анестезиолог-реаниматолог НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Екатерина Глебова.
Главная задача врачей — спасти руки маленькой пациентки. Для этого необходимо восстановить проходимость сосудов. В ход идут самые современные технологии — девочку даже помещали в барокамеру. Динамика положительная, но полностью спасти правую руку, вероятно, не удастся. На следующей неделе врачи планируют щадящую ампутацию.
"В настоящий момент отек левой руки значительно уменьшился, однако движения полностью не восстановлены. Что касается правой руки — она в более тяжелом состоянии. Имеется сухая гангрена пальцев и кисти. Мы боремся за каждый сантиметр", — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский.
Порезы, ожоги, переломы и даже укусы: по версии следствия, над девочкой издевалась родная тетя по отцовской линии Мака Ганиева. Она под арестом, ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Мать девочки создала новую семью, отец уехал из республики. Куда вернется Аиша после выписки, в Ингушетии сейчас решают на самом высоком уровне.
А пока с девочкой работают не только врачи, но и психологи и реабилитологи. Аиша и здесь делает успехи.
"Сейчас уже гораздо лучше того состояния, в котором она была. И в психологическом — то же самое", — говорит президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
В реанимации, где пока лежит Аиша, мягкие игрушки под запретом. Но как только ее переведут в палату, врачи передадут ей десятки подарков, которые каждый день несут ей москвичи.
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