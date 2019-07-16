Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 июля 201915:16

Столкновение миров и запретная любовь: начались съемки эпической драмы "Сердце пармы"

В Пермском крае начались съемки фильма "Сердце пармы" — эпическая драма обещает стать одним из самых амбициозных и интригующих проектов российского кинематографа. За экранизацию одноименного романа Алексея Иванова взялся режиссер Антон Мегердичев, ранее снявший нашумевшую картину "Движение вверх" (лента стала самой кассовой в истории российского кинопроката).

В основе сюжета — история противостояния Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. Русский князь Михаил (в исполнении Александра Кузнецова) влюбляется в юную Тиче, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси (ее роль исполнит Елена Ербакова). Герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство, а зрители с волнением смогут наблюдать за кровопролитными столкновениями героев и призраков, князей и шаманов, вогулов и московитов.

С точки зрения постановочного мастерства "Сердце пармы" может оказаться одним из самых сложных фильмов: в картине запланированы масштабные батальные сцены (например, с участием боевых лосей) и спецэффекты. На берегах рек Усьвы и Вишеры уже отстроены уникальные декорации: деревянные и каменные города, крепости, дома на сваях.

Украсит картину и звездный актерский состав — в фильме снимутся Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев, Елена Панова, Валентин Цзин, Александр Горбатов, Роза Хайруллина, Илья Малаков.

"Сердце пармы" — совместный проект компаний Star Media, "Профит" и телеканала "Россия 1" при поддержке Фонда кино. Продюсерами проекта стали Игорь Толстунов, Антон Златопольский, Влад Ряшин и Дарья Лаврова.

В прокат картина должна выйти в 2020 году.

Сейчас

16:29

Из-за всероссийского сбоя ЗАГСы перешли на ручную работу

16:17

Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота

15:17

Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

15:13

В аэропорты вернутся курилки

14:14

ФСБ раскрыла в МВД канал незаконной миграции

13:38

Москвичей ждет резкое ухудшение погоды

13:07

Долги по ЖКХ запретили взыскивать через коллекторов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Выборы в Мосгордуму: призывы выйти на митинги ЦИК расценил как слабость

Выборы в Мосгордуму: призывы выйти на митинги ЦИК расценил как слабость

12 минут назад
В аэропорты вернутся курилки

В аэропорты вернутся курилки

57 минут назад
После падения самолета на жилой дом в Чечне его жителям чудом удалось выжить

После падения самолета на жилой дом в Чечне его жителям чудом удалось выжить

1 час назад
Отныне только "мова": на Украине русский язык загнали на кухни

Отныне только "мова": на Украине русский язык загнали на кухни

1 час назад
Турция готова к конфликту с ЕС

Турция готова к конфликту с ЕС

1 час назад
"На дороге разметало перья": фура с реквизитом Киркорова попала в аварию

"На дороге разметало перья": фура с реквизитом Киркорова попала в аварию

2 часа назад
Топ-10 самых влиятельных китайских брендов

Топ-10 самых влиятельных китайских брендов

4 часа назад
Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

41 минута назад
После дела Голунова уволены четверо сотрудников УВД ЗАО Москвы

После дела Голунова уволены четверо сотрудников УВД ЗАО Москвы

4 часа назад
Москвичей ждет резкое ухудшение погоды

Москвичей ждет резкое ухудшение погоды

2 часа назад
Не пить, не курить, кварцеваться: новый ГОСТ для фотографирования младенцев

Не пить, не курить, кварцеваться: новый ГОСТ для фотографирования младенцев

4 часа назад
Западные СМИ сообщили о захвате Ираном танкера ОАЭ

Западные СМИ сообщили о захвате Ираном танкера ОАЭ

4 часа назад
Российские геохимики выяснили, откуда взялся океан внутри Земли

Российские геохимики выяснили, откуда взялся океан внутри Земли

5 часов назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Кабан не подпускал людей к телу погибшего из-за него водителя мопеда. Видео

Кабан не подпускал людей к телу погибшего из-за него водителя мопеда. Видео

12 минут назад
"Гипотеза смазанных саней": Стоунхендж был построен не без помощи свиного жира

"Гипотеза смазанных саней": Стоунхендж был построен не без помощи свиного жира

50 минут назад
Коломойскому вернули его недвижимость на Украине

Коломойскому вернули его недвижимость на Украине

57 минут назад
Сальмонеллез на обед: в Москве массово отравились сотрудники нескольких бизнес-центров

Сальмонеллез на обед: в Москве массово отравились сотрудники нескольких бизнес-центров

58 минут назад
Очевидцы сняли на видео смерч у побережья в Сочи

Очевидцы сняли на видео смерч у побережья в Сочи

1 час назад
Столкновение миров и запретная любовь: начались съемки эпической драмы "Сердце пармы"

Столкновение миров и запретная любовь: начались съемки эпической драмы "Сердце пармы"

1 час назад
Интерактив со зрителями и эксклюзивный контент: киножурнал "МУЛЬТ в кино" обновляет формат

Интерактив со зрителями и эксклюзивный контент: киножурнал "МУЛЬТ в кино" обновляет формат

1 час назад
Россиянам предложат платить за число мусорных баков

Россиянам предложат платить за число мусорных баков

1 час назад
Убийцы 93-летней сотрудницы Мариинского театра получили 7 и 15 лет колонии

Убийцы 93-летней сотрудницы Мариинского театра получили 7 и 15 лет колонии

1 час назад
Каждый десятый россиянин снимает жилье

Каждый десятый россиянин снимает жилье

1 час назад
За непропуск скорой можно лишиться прав на год

За непропуск скорой можно лишиться прав на год

3 часа назад
Долги по ЖКХ запретили взыскивать через коллекторов

Долги по ЖКХ запретили взыскивать через коллекторов

3 часа назад
Кремль: архаичен или нет сбор подписей на выборах, надо анализировать

Кремль: архаичен или нет сбор подписей на выборах, надо анализировать

3 часа назад
СК наделили полномочиями организации экспертиз

СК наделили полномочиями организации экспертиз

3 часа назад
Денис Глушаков развелся с женой

Денис Глушаков развелся с женой

3 часа назад
Рассекречен интерьер новой Skoda Octavia

Рассекречен интерьер новой Skoda Octavia

4 часа назад
Мальчик болен редким синдромом, названным в его честь

Мальчик болен редким синдромом, названным в его честь

4 часа назад
Евкуров займется боевой подготовкой летчиков

Евкуров займется боевой подготовкой летчиков

4 часа назад
Пыталась сделать "солнышко": страшное падение с качелей попало на видео

Пыталась сделать "солнышко": страшное падение с качелей попало на видео

4 часа назад
Обзор смартфона Honor 20: с камерным квартетом

Обзор смартфона Honor 20: с камерным квартетом

4 часа назад
Однушку в центре Москвы можно купить за 115 миллионов рублей

Однушку в центре Москвы можно купить за 115 миллионов рублей

4 часа назад
В Сети "засветилась" новая версия уазовской "Буханки"

В Сети "засветилась" новая версия уазовской "Буханки"

5 часов назад
Топ-10 львов из мультфильмов

Топ-10 львов из мультфильмов

6 часов назад
Беспилотник Яндекса "пойман на месте преступления"

Беспилотник Яндекса "пойман на месте преступления"

6 часов назад
В Москве социальным такси разрешили ездить по выделенке

В Москве социальным такси разрешили ездить по выделенке

6 часов назад
Вести.net: власти США выступили против криптовалюты Facebook

Вести.net: власти США выступили против криптовалюты Facebook

6 часов назад
В Бразилии похитили интервью с Неймаром

В Бразилии похитили интервью с Неймаром

6 часов назад
Не прошло и полугода: Пакистан открыл небо

Не прошло и полугода: Пакистан открыл небо

7 часов назад
Все компьютеры с Windows превратятся в смарт-колонки

Все компьютеры с Windows превратятся в смарт-колонки

7 часов назад
Acer обновила свой самый тонкий и легкий ноутбук. Цена в России

Acer обновила свой самый тонкий и легкий ноутбук. Цена в России

7 часов назад
Любой аккаунт в Instagram можно было взломать за $150

Любой аккаунт в Instagram можно было взломать за $150

7 часов назад
Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии

Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии

8 часов назад
Die Welt пугает читателей "запрещенными российскими ракетами"

Die Welt пугает читателей "запрещенными российскими ракетами"

8 часов назад
Более 100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии

Более 100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии

9 часов назад
Захарова назвала ситуацию с Вышинским "фарсом, абсурдом и абсолютным безумием"

Захарова назвала ситуацию с Вышинским "фарсом, абсурдом и абсолютным безумием"

9 часов назад
Власти США против Libra. Какая позиция у других стран?

Власти США против Libra. Какая позиция у других стран?

9 часов назад
Взрыв газа в жилом доме в Калифорнии: один человек погиб, 15 пострадали

Взрыв газа в жилом доме в Калифорнии: один человек погиб, 15 пострадали

9 часов назад
В ДНР рассказали, как украинские каратели выпустили снаряд по своим же бойцам

В ДНР рассказали, как украинские каратели выпустили снаряд по своим же бойцам

10 часов назад