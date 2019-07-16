Столкновение миров и запретная любовь: начались съемки эпической драмы "Сердце пармы"

В Пермском крае начались съемки фильма "Сердце пармы" — эпическая драма обещает стать одним из самых амбициозных и интригующих проектов российского кинематографа. За экранизацию одноименного романа Алексея Иванова взялся режиссер Антон Мегердичев, ранее снявший нашумевшую картину "Движение вверх" (лента стала самой кассовой в истории российского кинопроката).

В основе сюжета — история противостояния Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. Русский князь Михаил (в исполнении Александра Кузнецова) влюбляется в юную Тиче, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси (ее роль исполнит Елена Ербакова). Герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство, а зрители с волнением смогут наблюдать за кровопролитными столкновениями героев и призраков, князей и шаманов, вогулов и московитов.

С точки зрения постановочного мастерства "Сердце пармы" может оказаться одним из самых сложных фильмов: в картине запланированы масштабные батальные сцены (например, с участием боевых лосей) и спецэффекты. На берегах рек Усьвы и Вишеры уже отстроены уникальные декорации: деревянные и каменные города, крепости, дома на сваях.

Украсит картину и звездный актерский состав — в фильме снимутся Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев, Елена Панова, Валентин Цзин, Александр Горбатов, Роза Хайруллина, Илья Малаков.

"Сердце пармы" — совместный проект компаний Star Media, "Профит" и телеканала "Россия 1" при поддержке Фонда кино. Продюсерами проекта стали Игорь Толстунов, Антон Златопольский, Влад Ряшин и Дарья Лаврова.

В прокат картина должна выйти в 2020 году.