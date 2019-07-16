Шутка зашла далеко: миллион американцев готовит поход за инопланетянами в "Зону 51"
Энтузиасты в Facebook объявили акцию — штурм секретной "Зоны 51". Зона — это военная база в американском штате Невада. Провести атаку обещают 20 сентября 2019 года. Цель: найти и вывезти инопланетян, которых, согласно многочисленным псевдо-документальным фильмам держат в секретных лабораториях для опытов.
На участие в мероприятии, которое анонсировали в соцсети, подписались уже больше миллиона поклонников НЛО и теорий заговора. Еще столько же поставили отметку "интересует", сообщает телеканал "Россия 24". Пентагон обеспокоился всерьез: шутка зашла слишком далеко.
Если и впрямь найдутся желающие устроить поход на запретную зону, военное ведомство угрожает применить оружие, в том числе летальное. Дело в том, что по указанному адресу находится действующий полигон, где тренируются американские вооруженные силы.
"Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы, — предостерегла желающих увидеть инопланетян представитель ВВС США Лора Макэндрюс. — ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность".
Ну, а пользователи соцсетей пока постят многочисленные шуточные мемы и ролики, посвященные предстоящему событию. Если оно и впрямь произойдет, то это будет первый акт гражданского неповиновения такого рода.
Пентагон признал существование базы лишь в 2013 году. В фильме 1996 года "День независимости" база "Зона 51" фигурирует как лаборатория для экспериментов над инопланетянами, однако настоящее ее назначение неизвестно.
Американские сенаторы в июне 2019 года провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов. Представители ВМС проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с неопознанными объектами в небе.
Акцию для РИА Новости проанализировал психолог Илья Шабшин. Он не верит, что ее участники воспринимают ее всерьез. Скорее, просто принимают определеннные правила игры.
"С моей точки зрения, это яркий пример, как благодаря такому каналу, как соцсети, активизируются психологические установки, в частности на дихотомию "мы-они". Это очень простой древний мифологический сюжет, что есть мы — хорошие, есть они — плохие, и мы должны бороться с ними, — пояснил психолог. — Этому сюжету десятки тысяч лет, соцсети просто являются удобным каналом, быстро охватывающим большую аудиторию. Важно, чтобы пользователи соцсетей умели анализировать информацию в интернете, поэтому необходимо учить этому подрастающее поколение".
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