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17 июля 201915:44

Электрики спасли ласточку по просьбе работников почты. Видео

TOP68.RU

В Мичуринске на уровне третьего этажа местного отделения почты в веревках запуталась ласточка.

Несчастная птица билась в окно, безуспешно пытаясь освободиться. Обеспокоенные работники почты попытались освободить ласточку своими силами, однако им помешала наружная часть кондиционера.

Сердобольные женщины позвали на помощь сотрудников районной электрической сети, обладающих необходимой техникой.

 

Электрики приехали вместе с подъемным устройством, сняли ласточку, спустили ее на землю и распутали птицу вместе с работниками почты.

"Ласточка легко взлетела в небо, а мы вздохнули с облегчением", — рассказала изданию TOP68.RU сотрудница почты Наталья Муратова про итоги спасательной операции.

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