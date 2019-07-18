ЧП на Калининской АЭС: четвертый блок готов ко включению

Четвертый энергоблок Калининской АЭС готов к запуску. Он начнет работу, как только поступит команда. Проверка первого и второго реакторов пока идет, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя атомной станции.

Напомним, ночью 18 июля в одном из трансформаторов произошло короткое замыкание, что привело к сбою в электросети. В итоге автоматика АЭС приняла решение отключить три реактора от сети.

Напомним, Калининская АЭС оснащена всеми современными системами безопасности, многие их которых работают даже при полном отключении энергоснабжения. Так, например, под куполом реакторного зала находятся емкости с жидкостью, предназначенные для охлаждения ядерного топлива, если штатные насосы вышли из строя. При этом сама крыша зала настолько прочная, что выдерживает попадание ракеты или авиационной бомбы.

Плюс, на потолке зала находятся алюминиевые стержни, покрытые кристаллической платиной. Если реактор все-таки начинает перегреваться и выделять водород, то стержни выступят катализатором, который свяжет взрывоопасный газ с кислородом и превратит в обычную воду.

Несмотря на все эти системы безопасности, российские инженеры продумали и запасной вариант: если топливо все-таки расплавится, тогда жидкий уран стечет в специальную ловушку под реактором и не попадет в почву.