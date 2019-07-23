Врачи пока не будут ампутировать руку избитой ингушской девочки

Медики пока не приняли решения об ампутации правой руки семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, покалеченной собственной тетей. По словам врачей, на фоне уменьшения интенсивной терапии общее состояние ребенка стабильно, и у них еще есть время "дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений".

Решение о необходимом уровне ампутации тканей этой руки будет приниматься позже, рассказали в пресс-службе московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там добавили, что проведенная терапия позволила избежать ампутации левой руки, однако в связи с длительным сдавливанием этой руки тугими повязками повреждены нервы. В результате у Аиши отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность.



Полноценное восстановление функции нервов левой руки может занять очень длительное время, добавляют медики. Они также отметили положительную динамику в заживлении ожогов на теле девочки и хороший аппетит, передает "Интерфакс". У ребенка также имеется врожденный вывих левого тазобедренного сустава — тактику его лечения определят после полной стабилизации ее состояния.

Аишу Ажигову доставили в больницу в Ингушетии 4 июля с множественными телесными травмами, среди которых переломы, гангрены, ушибы, порезы, укусы и ожоги. В настоящее время семилетнего ребенка лечат в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Установлено, что девочку регулярно избивала родная тетя. В настоящее время женщина находится под арестом.