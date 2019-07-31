К тушению таежных пожаров подключаются военные

После рассмотрения доклада министра по чрезвычайным ситуациям президент России Владимир Путин поручил министерству обороны оказать помощь в тушении пожаров, передает РИА Новости.

Как сообщает в среду пресс-служба Кремля, в Иркутской области группировка вооруженных сил будет сохраняться до особого распоряжения.

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточным ветром задымленность распространилась на территорию Алтайского края, Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Красноярском крае и в Иркутской области продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году, в четырех регионах страны введен режим ЧС.