На Украине допрашивают получивших российское гражданство

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за получением российских паспортов. Соответствующее заявление сделал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Он сообщил, что гражданство России получили более 13 тысяч человек. Значительная их часть идентифицирована, поскольку те пересекают линию разграничения. Матиос рассказал, что, имея все данные, они провели на Украине допросы таких людей, когда те приезжали за пенсией или другими своими потребностями. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию "Новое время".

Также стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который упрощает порядок предоставления некоторым категориям иностранных граждан, а также лицам без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном российском гражданстве для жителей Донбасса.