"Люди прыгают под машины": жители покидают поселки близ взрывающегося склада снарядов

Красноярские спасатели эвакуируют не только жителей поселка Каменка, близ которого взрываются снаряды на загоревшемся складе боеприпасов, но и расположенных рядом деревни Ключи, а также воспитанников оздоровительного лагеря "Сокол", сообщает ИА "Запад24". Чтобы выбраться из зоны поражения люди, как свидетельствуют записи, используют все доступные транспортные средства.

"Уезжают на бешеной скорости. Люди прыгают под машины, чтобы уехать оттуда. На "встречку" все вылетают, дорога просто невыносима", — описала ситуацию в окрестностях горящего хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам одна из местных жительниц.

На кадрах видно, как люди убегают из поселков, набиваясь в машины и даже прицепы. После нескольких взрывов в расположенных поблизости домах выбило стекла.

Очевидцы утверждают, что на воздух взлетел один из двух горящих складов, на каждом из которых хранится порядка 20 тысяч списанных боеприпасов.

По последним данным, травмы в результате ЧП получили семь человек, в том числе один ребенок, — у них осколочные ранения и ожоги. В то же время очевидцы сообщают о погибших от взрывов.

В регион вылетел замминистра обороны с группой специалистов.