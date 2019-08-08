"Сердечный привет": на Аляске нашли бутылку с посланием из СССР

Проживающий на Аляске американец Тайлер Иванофф обнаружил в прибрежных водах бутылку с посланием от советских моряков. Датировано оно 20 июня 1969 года, то есть в открытых водах записка провела немногим более полувека.

Находка "всплыла" в заливе Шишмарев, где ее и выловил Тайлер. Самостоятельно перевести сообщение он не смог, а потому обратился через соцсети к русскоязычным друзьям.

"Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак. Приветствую Вас, кто найдёт эту бутылку просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу", — написал неизвестный гражданин Советского Союза.

Плавбаза "Сулак" была построена в Японии в 1966 году. В 1992 году судно было списано и продано на металлолом.