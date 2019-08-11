МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест в связи с субботней поездкой президента РФ Владимира Путина в Республику Крым и Севастополь. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Российский лидер посетил в Крыму международное байк-шоу "Тень Вавилона", организованное мотоклубом "Ночные волки". На него президент приехал на отечественном мотоцикле "Урал" вместе с главой республики Сергеем Аксеновым. Вместе с главой государства почетными гостями показа стали вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон и директор историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.

Украинский МИД назвал эту поездку "несогласованной с властями Украины", расценив визит президента РФ как "посещение временно оккупированной территории".