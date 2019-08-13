Трампа уличили в пристрастности к России

Трамп наверняка русский: президент США упоминает в Twitter Россию больше, чем любую другую страну. Издание Economist подсчитало, что Трамп с момента избрания президентом в 2016 году написал 1384 постов с упоминаниями стран. Всего он упомянул о 81 стране.

Но Россия упоминалась 297 раз, со 163 упоминаниями второй стала Северная Корея. КНДР обошла Китай, который уверенно держит бронзу. Четвертое и пятое место соответственно заняты Мексикой и Пуэрто-Рико. А вот верный союзник США в Европе Великобритания лишь на 15 месте в твитах Трампа.

Впрочем, странно было бы, если бы Трамп, о "связях" которого с Россией вел расследование спецпрокурор Мюллер, не упоминал о России. Связей выявлено не было, но 40 миллионов долларов на расследование конгресс США потратил.

Одна из последних реакций Трампа на Россию — после взрыва топлива на ракетном полигоне у Архангельска. Президент США заявил, что многое из этого узнал о России. Например, что это произошло при испытаниях новой российской ракеты "Буревестник". Он добавил, что Америка располагает в этой области более передовыми технологиями, чем Россия.