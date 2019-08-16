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Арктика – территория открытий 1 час назад
"Дух Заполярья". ПОРА очистить Арктику
Ямальский слет эковолонтеров в 2020 году примет больше участников. Эковолонтерство сегодня переживает настоящий бум. По всей России активно проводятся экологические акции. Вопросы заботы об окружающей среде особо актуальны для сохранения уникальной и хрупкой природы российской Арктической зоны. Этап промышленного освоения Арктики во второй половине XX века оставил после себя, с одной стороны, мощную добывающую промышленность, с другой — сотни объектов накопленного экологического вреда. Для их ликвидации потребуются десятилетия. Для системной работы в этом направлении необходима подготовка "профессиональных" волонтеров. Если в средней полосе России заниматься уборкой мусора или ликвидацией экологического вреда можно без особой подготовки, то в арктических широтах для такой работы нужна специальная подготовка как отдельных волонтеров, так и целых отрядов — сплоченных, знающих Север, умеющих решать "боевые" экологические задачи в короткие сроки максимально эффективно.
Проектный офис развития Арктики (ПОРА), деятельность которого посвящена устойчивому развитию арктических территорий, уделяет особое внимание экологии как важнейшей составляющей этого развития. ПОРА не первый год последовательно поддерживает экологические начинания в арктических регионах России. Например, субботник "Чистая Печора" в Ненецком автономном округе, очистка и благоустройство территории возле водопада в ущелье Красные камни под Норильском, слет эковолонтеров в Коми.
Одним из масштабных и запоминающихся проектов, проходящих при поддержке и непосредственном участии ПОРА, является слет эковолонтеров "Дух Заполярья", организованный Молодежным центром технологий занятости Ямало-Ненецкого автономного округа и Департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО. Проект "Дух Заполярья" завоевал сердца желающих испытать себя в сложных условиях работы на Севере. Заявок в 2019 году было в пять раз больше, чем мест. По словам директора Департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина, организаторы рассматривают возможность проведения нескольких смен в следующем году.
"Дух Заполярья" является своеобразной подготовкой к участию в проекте "Волонтеры Арктики", который посвящен привлечению неравнодушных к проблемам загрязнения территорий, экологического ущерба, сохранения природы для будущих поколений и призван воспитывать экологическое сознание. В течение нескольких лет волонтеры Арктики из ЯНАО занимаются очисткой островов Вилькицкого и Белый в Карском море от промышленного мусора. Список объектов постепенно расширяется.
Участники "Духа Заполярья — 2019" (ФОТОЛЕНТА) прожили почти неделю на острове Заячий на реке Собь, вблизи горного массива Рай-Из (Полярный Урал). Прохладная, дождливая погода, сырые палатки и гнус стали отличной возможностью проверить свою мотивацию. Те, кто успешно проходит все испытания, показывает активность, целеустремленность и способность работать в команде, далее входят в кадровый резерв волонтеров региона.
"Если по итогам "Духа Заполярья" у нас появляется хотя бы 10 человек, которые реально будут работать в Арктике, это колоссальная победа. Во время проекта мы стараемся обеспечить участникам максимальное погружение и реальные условия для оценки своих возможностей", — говорит создатель концепции "Духа Заполярья", директор Молодежного центра технологий занятости ЯНАО Алексей Рудковский.
В программу "Духа Заполярья" в 2019 году вошло не только пешее восхождение на гору Рай-Из, но и тренинги, направленные на командообразование и раскрытие внутренних ресурсов волонтеров в походных условиях. Участник экспедиций на острова Белый и Вилькицкого Георгий Андреев рассказал о том, как он впервые оказался в Арктике и загорелся идеей уборки островов. О своем видении волонтерства, о развитии активного туризма на Ямале, о специфике арктических территорий участникам также рассказали приглашенные гости — директор Российского центра освоения Арктики Андрей Умников и начальник управления межрегиональной деятельности ЯНАО Павел Шипунов. Все это помогло будущим волонтерам понять, к чему готовиться, подавая заявки на проекты в более высоких широтах.
"С одной стороны, волонтерство — это помощь в реализации федеральных и региональных экологических программ. С другой, это возможности социализации и самореализации для молодежи. Для некоторых участие в добровольческих акциях становится первой ступенькой к чему-то большему, к тому, чтобы найти свое призвание и работу мечты. В Арктике работа с эковолонтерами должна быть системной, так как в ее сложных климатических, транспортных условиях без участия государства просто не обойтись", — поясняет эксперт Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.
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