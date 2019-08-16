Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
16 августа 201918:28

В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко.

Он подчеркнул, что производное кумарина, по сути дела, крысиный яд.

Ранее сообщалось об отравлении восьми жителей Ульяновской области, которые поступили в больницы с кровотечением различной степени интенсивности. 3 августа одна женщина умерла, 16 августа скончался мужчина.

Отмечалось, что злополучный продукт изготовил у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области.

Несколько бутылок масла пенсионер подарил данному знакомому, часть — отдал своей дочери, еще часть — оставил себе.

Через полтора месяца дочь пенсионера решила приготовить на этом масле еду. После это женщина, ее супруг и двое их детей попали в больницу. Были госпитализированы и знакомые семьи, которые также употребляли в пищу это масло.

В связи с этим медики отметили схожую симптоматику при отравлении группы трудовых мигрантов из Узбекистана, которое произошло в июле в Самарской области.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инны Чигиревой и, те и другие пострадавшие употребляли в пищу растительное масло домашнего производства.

16 и 17 июля около 70 граждан Узбекистана, приехавших в Сызранский район Самарской области на сельскохозяйственные работы, попали в больницу, отравившись самодельным растительным маслом, позже один из них скончался, четверо были переведены на лечение в Москву.

Кумарин является органическим химическим соединением из группы бензопиренов, используется, в том числе, как основа для яда от грызунов. Механизм воздействия кумаринов на человека заключается в нарушении процесса свертывания крови.

Сейчас

18:09

В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

17:11

Убит брат главаря "Талибана"

16:08

Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

16:05

Президент наградил экипаж севшего на кукурузное поле Airbus

14:59

МИД РФ сообщил о захвате неизвестными судна с россиянами

14:38

Якутскую шахту эвакуировали из-за пожара

14:01

Все счета Атамбаева арестованы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Захватчики судна с россиянами не выдвигали требований

Захватчики судна с россиянами не выдвигали требований

13 минут назад
Жена Дамира Юсупова рассказала о его реакции на получение звания Героя России

Жена Дамира Юсупова рассказала о его реакции на получение звания Героя России

22 минуты назад
В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

1 час назад
"Фризиум" для ребенка: Минздрав призвали разобраться в ситуации

"Фризиум" для ребенка: Минздрав призвали разобраться в ситуации

43 минуты назад
В Госдуме хотят изменить систему ранжирования новостей Яндекс

В Госдуме хотят изменить систему ранжирования новостей Яндекс

1 час назад
Россияне перестают есть картофель и налегают на фрукты и ягоды

Россияне перестают есть картофель и налегают на фрукты и ягоды

8 часов назад
Убит брат главаря "Талибана"

Убит брат главаря "Талибана"

2 часа назад
Михаил Прохоров продал клуб НБА "Бруклин Нетс" за 2,35 млрд долларов

Михаил Прохоров продал клуб НБА "Бруклин Нетс" за 2,35 млрд долларов

2 часа назад
На 75-летие Победы пригласили Трампа, Джонсона и Кима

На 75-летие Победы пригласили Трампа, Джонсона и Кима

2 часа назад
Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

Захарова ответила на слова Болтона о воровстве

2 часа назад
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

4 часа назад
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

5 часов назад
Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов, но особого порядка не будет

Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов, но особого порядка не будет

5 часов назад
"Дух Заполярья". ПОРА очистить Арктику

"Дух Заполярья". ПОРА очистить Арктику

5 часов назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
Motorola представила смартфон с экшн-камерой

Motorola представила смартфон с экшн-камерой

52 минуты назад
Стрелок из Котельников арестован

Стрелок из Котельников арестован

52 минуты назад
Тайна советской лаборатории: как искали эликсир молодости для Сталина

Тайна советской лаборатории: как искали эликсир молодости для Сталина

1 час назад
Свалки и стаи птиц: что показала проверка территории вокруг аэродрома Жуковского

Свалки и стаи птиц: что показала проверка территории вокруг аэродрома Жуковского

1 час назад
Минстрой ответил на просьбу депутата о туалетах

Минстрой ответил на просьбу депутата о туалетах

1 час назад
Мощный взрыв на АЗС в Камбодже попал на видео

Мощный взрыв на АЗС в Камбодже попал на видео

1 час назад
В iOS нашли подтверждение даты анонса новых iPhone

В iOS нашли подтверждение даты анонса новых iPhone

1 час назад
Минобороны опубликовало видео с "Охотником"

Минобороны опубликовало видео с "Охотником"

1 час назад
"Газпром" уложил почти 74 процента "Северного потока-2"

"Газпром" уложил почти 74 процента "Северного потока-2"

2 часа назад
В "Лесной сказке" под Рязанью нашли нарушения

В "Лесной сказке" под Рязанью нашли нарушения

2 часа назад
Миф, который вредит карьере: женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин

Миф, который вредит карьере: женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин

2 часа назад
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

2 часа назад
Гренландию Трампу не продадут

Гренландию Трампу не продадут

3 часа назад
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде

Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде

3 часа назад
Россиянам рассказали, как отличить фейковый отзыв от настоящего

Россиянам рассказали, как отличить фейковый отзыв от настоящего

3 часа назад
Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным

Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным

3 часа назад
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

4 часа назад
Google: сотни тысяч людей используют пароли, которые уже есть у хакеров

Google: сотни тысяч людей используют пароли, которые уже есть у хакеров

4 часа назад
Подаренный китайцами Петербургу Сад Дружбы превратился в руины

Подаренный китайцами Петербургу Сад Дружбы превратился в руины

4 часа назад
Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год

Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год

4 часа назад
Все счета Атамбаева арестованы

Все счета Атамбаева арестованы

5 часов назад
Безопасно и эффективно? Вакцины от хламидиоза проверили на людях

Безопасно и эффективно? Вакцины от хламидиоза проверили на людях

5 часов назад
Названы самые привлекательные для жизни города России

Названы самые привлекательные для жизни города России

6 часов назад
В России подорожал и лишился одной версии народный Volkswagen Polo

В России подорожал и лишился одной версии народный Volkswagen Polo

7 часов назад
Мужчина ловил покемонов на восьми телефонах одновременно, будучи за рулем

Мужчина ловил покемонов на восьми телефонах одновременно, будучи за рулем

7 часов назад
Погода на середину августа в России: потепление немного задержится

Погода на середину августа в России: потепление немного задержится

7 часов назад
Открыт совершенно новый орган восприятия боли

Открыт совершенно новый орган восприятия боли

8 часов назад
Пираты атакуют: 4 самых опасных места на планете

Пираты атакуют: 4 самых опасных места на планете

8 часов назад
В Москве отменяют штрафы за парковку на газонах

В Москве отменяют штрафы за парковку на газонах

9 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05
Зал "Зарядье" открывает второй сезон

Зал "Зарядье" открывает второй сезон

14.08.2019 14:29