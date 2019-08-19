Одиннадцать голодных медведей окружили грузовик и попали на видео

Как минимум, одиннадцать медведей разного возраста окружили грузовик с рабочими и выпрашивали подачку. При этом самый отважный молодой зверь подошел к машине на минимальное расстояние, вставал на задние лапы и махал людям в надежде на угощение.

Сидевшие в грузовике мужчины не растерялись и сняли на камеру телефона наглое поведение животных, однако кормить их предусмотрительно не стали.

Видео медведями был было опубликовано в сообществе рыбаков и охотников Якутии, инцидент, вероятно, произошел в республике Саха.