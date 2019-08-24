Правительство Японии: Северная Корея произвела очередной ракетный запуск

В субботу, 24 августа, Корейская Народно-Демократическая Республика произвела очередной запуск ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает правительство Японии.

По мнению экспертов, ракеты были баллистическими, сообщает ТАСС.

Как уточнил представитель правительства Японии, запущенные ракеты не достигли территориальных вод либо исключительной экономической зоны страны.

В настоящее время правительство Японии занимается сбором и анализом информации, которая связана с очередным ракетным пуском КНДР.