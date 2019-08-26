Хозяйка ротвейлера в ответ на замечание натравила собаку и попала на видео

В окрестностях Воронежа отдыхающая семейная пара натравила ротвейлера на проходящего мимо рыбака.

За несколько минут до инцидента проходящий мимо мужчина с удочками сделал замечание владельцам собаки — ему не понравилось, что опасное животное свободно бегает без намордника.

Хозяин возмутился и эмоционально объяснил рыбаку, что ротвейлер не внесен в список потенциально опасных собак, которым будет запрещено гулять без намордника вне зависимости от места выгула с 1 января 2020 года, и отметил, что его пес дважды кусал людей — безнаказанно в связи с несовершенством законов.

К словесной перепалке присоединилась хозяйка собаки и, недолго думая, натравила ее на рыбака. "Забирай свои удочки и вали отсюда!" — кричала она, —"Взять его!".

Пес бросился на мужчину и, по словам автора видео, прокусил ему ногу, после чего рыбак спешно покинул полянку, облюбованную семейной парой с ротвейлером.