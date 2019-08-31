Зеленский заявил, что украинцы и поляки несут свет миру

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе официального визита в Варшаву рассказал о перспективах польско-украинского сотрудничества на примере изобретения керосиновой лампы. По его словам, ее изобрели в 1853 году во Львове Игнаций Лукасевич и Ян Зег, и это "значительный пример того что, когда поляки и украинцы работают плечом к плечу, в этом мире становится значительно светлее".

Зеленский отметил, что уверен: "партнерство и дружба Украины и Польши имеют не просто значительные перспективы, но и стратегическое измерение", передает ТАСС.

На переговорах в Варшаве Зеленский и президент Польши Анджей Дуда уже обсудили ситуацию в Донбассе и вопрос об усилении санкционного давления на Россию. Также Дуда попросил украинского коллегу снять запрет на эксгумацию польских жертв Организации украинских националистов и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России). Зеленский заявил, что готов разблокировать получение поляками разрешения на проведение поисковых работ на Украине.

Дуда также предложил помощь своей страны в лечении украинских военных, пострадавших в Донбассе — по его словам, у поляков "хорошая военная система здравоохранения", — и пожелал Зеленскому повышения уровня жизни в его стране и приближения Украины к стандартам ЕС с точки зрения "качества демократии, судебной системы и других параметров".