Демократы решили подстраховаться от новой инициативы президента-республиканца Дональда Трампа. В американский конгресс внесен законопроект против возвращения к формату G8. Его автор — Альбио Сайрес. Законопроект не столько запретительный, сколько разменный. В нем описываются условия участия России в Большой восьмерке.

Альбио Сайрес настаивает на том, что Россия атакует демократии по всему миру, а также оккупировала украинские территории. Участие Москвы в международном клубе он оговорил рядом условий, сообщает РИА Новости.

Сенатор-демократ считает, что идея Дональда Трампа о возвращении формата G8 идет вразрез с принятыми в США законами и нарушает консенсус международного сообщества. Он считает, что Трамп ослабляет переговорную позицию Вашингтона.

G7 объединяет США, Францию, Великобританию, Италию, Японию, Германию и Канаду. В 1998 году формат был расширен за счет России. Но после возвращения Крыма в Россию члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи. Главы государств собрались всемером в Брюсселе.

На саммите G7 во французском Биаррице Трамп поссорился с лидерами ряда стран по вопросу о необходимости возвращения к формату G8. Возвращение к формату Большой восьмерки возможно лишь при общем консенсусе.

Москва готова к диалогу, заметил в связи с этим президент России Владимир Путин. Но восстановление формата G8 — не самоцель.