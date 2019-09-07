Россия и Молдавия обсудили цену на газ

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о снижении стоимости поставок российского газа в республику. На своей странице в Facebook Додон написал, что на встрече в Москве с российским президентом Владимиром Путиным лидеры двух стран договорились, что тарифы для конечных потребителей в 2019 году повышаться не будут. А в 2020 возможно их снижение.

Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, подписанному в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается менее чем через четыре месяца. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.

Помимо обсуждения тарифов на газ президенты Молдавии и РФ обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и внешней политики. Додон отметил важность проведения первого за три года заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и второго Молдавско-российского экономического форума. Оба мероприятия состоятся в сентябре в Кишиневе. Также глава Молдовы поблагодарил руководство России за продление режима беспошлинного импорта пяти категорий молдавских товаров агропромышленного сектора на российский рынок. Это позволило увеличить объем экспорта молдавской продукции.

Говоря о приднестровском урегулировании, молдавский президент подчеркнул необходимость объединения усилий всех участников переговорного формата "5+2".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя встречу Додона и Путина, подтвердил, что президенты обсуждали вопросы двусторонних отношений, включая газовый вопрос. Эти переговоры близки к завершению, предлагаемые параметры подходят, заключительные нюансы проанализируют эксперты, заявил Песков.

Ранее сообщалось, что 7 сентября Игорь Додон побывал в российской столице с однодневным визитом.