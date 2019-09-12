"Я его Звездочкой назвал": рыбак спас жеребенка и снял свое приключение на видео

В Башкирии рыбак, плывущий по реке Уфимка, увидел стоявшего в воде жеребенка. Малыш обессилел и еле держал свою мордочку над поверхностью.

Мужчина причалил к крутому берегу, перевязал животное веревкой и волоком вытащил его на луг. "Я его Звездочкой назвал", — рассказал рыбак на видео, опубликованное телеканалом "Вся Уфа". — У него звездочка на лбу".

Отдышавшись, жеребенок поднялся на ноги, однако уходить не торопился, явно питая привязанность к своему спасителю.

Рыбак, однако, убедившись, что с малышом все в порядке, вскоре продолжил свой путь, рассчитывая на отдых в компании удочек.