Российские школьники будут изучать песни Nirvana и фильмы Тарковского

Российские школьники будут изучать песни Queen и Nirvana. Минкультуры утвердило новые рекомендации для школьников. Так, в программе старшеклассников появятся песни групп The Beatles, ABBA, Pink Floyd, Элвиса Пресли и Владимира Высоцкого.

Эта методичка — часть нового образовательного проекта — "Культурный норматив школьника". Идея в том, чтобы познакомить школьников с лучшими образцами культуры. Делать это будут на факультативных занятиях, их посещение – добровольное, передает телеканал "Россия 24".

Кроме музыки подборка включает еще шесть направлений: литература, изобразительное искусство, народная культура, театр и кинематограф. Учеников младших классов познакомят с оперой "Руслан и Людмила" и балетом "Щелкунчик" Петра Чайковского. В средней школе будут смотреть фильмы "Иваново детство" Андрея Тарковского и "Список Шиндлера" Стивена Спилберга. Тесты проекта уже начались в 11 регионах страны.