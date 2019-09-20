В КНДР создали субмарину, способную нести баллистические ракеты

Японские СМИ заявляют, что Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая может нести на борту баллистические ракеты. В распоряжении телеканала NHC оказались спутниковые снимки, которые якобы подтверждают эту версию.

По словам специалистов, на кадрах видно, что на восточном побережье КНДР в этом месяце появились новые сооружения. И якобы их размер гораздо больше, чем необходимо для того, чтобы уместить там любую субмарину, которая сейчас имеется у ВМС Северной Кореи. США и Южная Корея уже не раз высказывали опасения по этому поводу. А Ким Чен Ын в июле заявил, что Пхеньян строит некую субмарину для выполнения тактических задач в Японском море, напоминает телеканал "Россия 24".