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Издевательства над животными 17 минут назад

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23 сентября 201915:15 Дмитрий Блинников

Опасные гастроли: работников цирка-шапито обвиняют в жестоком обращении с животными

Опасные гастроли: работников цирка-шапито обвиняют в жестоком обращении с животными

Жители Долгопрудного собирают подписи с требованием прекратить представления цирка-шапито, в котором используют краснокнижных амурских тигров. Организаторов шоу зоозащитники обвиняют в жестоком обращении с животными. При этом активисты уверены: гастроли передвижного балагана опасны не только для зверей. Почему?

Первое представление — и несчастный случай: столкнулись мотоциклисты в шаре. Артисты получили травмы.

Выступление каскадеров предваряло шоу-программу с участием краснокнижных зверей. Против нее накануне выступили жители Долгопрудного — они обвинили работников передвижного цирка в жестоком обращении с тиграми и львами.

- Мы — возмущенная общественность.
- И что? Ну, возмущайтесь!
- Мы против того, как вы здесь содержите животных!
- Так надо было сразу возмущаться, пойти в администрацию, чтобы не пускали цирк!

Они и пошли — даже петицию собрали с подписями. Цирк-шапито прибыл из Одинцова — там гастроли закончились пожаром. В Долгопрудном арену и клетки с животными установили в центре города.

- Видимо, их не кормили, прямо рев стоит, и дети от этого ночью просыпаются!
- Жестокое обращение, потому что животные живут в тесноте, можно сказать, в клетках, в коробках, у них начинают атрофироваться конечности.

Зоозащитники потребовали показать животных и то, чем их кормят, но администраторы отказались. Не объяснили, как вообще в распоряжении цирка оказались звери из Красной книги.

- Мы их купили в зоопарке.
- Это — нарушение закона Российской Федерации.
- Нет такого закона!
- Вы можете вынести ветеринарные документы и показать, что у вас все в порядке?
- Девушка, я могу вынести, но я не буду этого делать, потому что вы не имеете права их проверять!

Действительно, проверять работу передвижных цирков сегодня никто не имеет права. В этом году приняли закон: владельцы обязаны заботиться о питомцах — кормить, лечить, содержать в просторных помещениях. Но по факту закон лишь провозглашает общие условия, а схему реализации должны разрабатывать на местах. Спустя девять месяцев сделали это не везде.

"Передвижные зоопарки, которые кочуют из города в город, фактически вообще не соответствуют нормам содержания животных. Это — настоящий конвейер смерти для животных", — говорит председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Не понятно, кто должен проверять цирки и как привлекать к ответственности владельцев, если нарушения найдут.

"Сотрудники правоохранительных органов становятся один на один с такими преступлениями, и что в этом случае делать, какие экспертизы проводить, как правильно здесь работать, они не знают", — говорит вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горяев.

Петицию жители Догопрудного передали в администрацию, но шапито продолжает работать. Запланировано еще несколько представлений.

- Работаем восемь лет успешно и будем дальше работать!

Текст: "Вести-Москва"

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