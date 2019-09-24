Эхо "Колумбайна": МВД предотвратило массовое убийство школьников в Кирове

В Кирове сотрудники правоохранительных органов пресекли массовое убийство школьников.

На форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде" заместитель начальника "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров рассказал, что удалось выявить подростка, который интересовался темой школьного насилия и готовился совершить убийство в одной из школ с использованием холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Другие детали он не стал раскрывать.

По словам Макарова, с начала года подростки, причисляющие себя к движению "колумбайнеров", были выявлены в нескольких регионах России — в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях и других регионах, передает "Интерфакс".

В 1999 году в американской школе "Колумбайн" двое подростков расстреляли 13 человек, ранили более 20 и застрелились сами.

В России за последний год произошло несколько нападений на школы. 1 сентября этого года два 16-летних подростка были задержаны в уральском городе Кушва. Они готовились напасть на школу. В Вольске 15-летний школьник ворвался в школу, метнул бутылку с зажигательной смесью в классную руководительницу и проломил 12-летней девочке голову топором. Свой поступок он объяснил разочарованием.

В январе 2018 года двое подростков пришли в пермскую школу с ножами. Они напали на учительницу и учеников младших классов. Пострадали 15 человек. Одного из подростков суд отправил в колонию на 7 лет.

Самый громкий случай произошел 17 октября прошлого года в Керчи. Владислав Росляков пришел в политехнический колледж, в котором учился, открыл огонь и устроил взрыв. Погибли 20 человек, пострадали более 50.