Скандал с визами для российской делегации назвали провокацией в адрес ООН

Громкий дипломатический скандал: посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, которые должны были лететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. О возмутительной ситуации говорили 24 сентября и в Кремле, и в Совете Федерации, и в Госдуме, а в МИД России для объяснений вызвали заместителя посла США.

Российская делегация на Генассамблее ООН впервые — не в полном составе. Визы не получили 10 человек.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев до последнего ждал в аэропорту.

Косачев говорит: у него нет ни малейшего сомнения, что эти решения принимались осознанно.

"Вот я сегодня был в аэропорту, до последнего момента ждал, что виза появится. Я видел число членов нашей делегации, которые с оформленными визами все-таки вылетели в Нью-Йорк с министром Лавровым. Там было несколько десятков человек — им визы были оформлены", — поясняет он.

У дипломатического представительства США – акция протеста.

Паспорта до сих пор в американском посольстве в Москве. Формально — не отказывали, просто получение виз затянулось. Как объясняют, по техническим причинам, хотя документы на всю делегацию были поданы заранее, как того и требует консульская служба.

Случайных людей в делегации нет: список утверждает президент. Визы не получили кадровые сотрудники МИДа, включая главного переводчика, руководителя генерального секретариата Сергея Бутина и председателя международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого.

"Это совершенно некорректно, это некрасиво, это провокационно не только в адрес Москвы, но и в адрес самой Организации Объединенных Наций, ее Генеральной ассамблеи, — говорит Слуцкий. — И сегодня вечером, когда Нью-Йорк проснется, мы ждем какой-то реакции ООН, генсека Антониу Гутиереша. Потому что такого никогда еще не было".

Российский парламент своего делегата поддержал.

Петр Толстой — председатель комитета Госдумы РФ по международным делам от фракции ЛДПР отмечает, что американцы считают эту организацию своей, "домашней".

"Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией Соединенных Штатов. Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы. И они свободны в том, чтобы кого-то туда пускать, а кого-то не пускать", — говорит Толстой.

Первые заседания ООН вообще проходили в Лондоне, в невообразимой тесноте, а потом американский магнат Джон Рокфеллер подарил организации землю на Манхэттене, и вопрос о том, где должна быть штаб-квартира, решился сам собой.

Рокфеллер лично контролировал строительство, а сессию на новом месте открывал президент США Трумэн.

По идее, здание принадлежит ООН, но есть специальное соглашение, по которому на него распространяется американская юрисдикция. Удобный рычаг, когда не хочешь пускать кого-то на заседание международной организации. Но это — нарушение всех договоренностей.

Так уже бывало — к примеру, визу не давали российскому эксперту по химоружию Поклонскому, который должен был в ООН докладывать о ситуации в Сирии. Но впервые такое — с официальной делегацией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию".

Дипломатический скандал. Теперь это — тема ноты протеста, которую вручили заместителю американского посла, и предмет предстоящего обсуждения между министром Лавровым и госсекретарем США Помпео.

Глава МИД России намерен включить визовый вопрос и в свое основное выступление в Нью-Йорке с трибуны Генасссамблеи.