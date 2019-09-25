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25 сентября 201909:35

"На меня давить может только мой сын": Зеленский прокомментировал скандал с Трампом

"На меня давить может только мой сын": Зеленский прокомментировал скандал с Трампом

Давил ли Дональд Трамп на украинского президента, когда они созванивались? Американские журналисты мечтали задать этот вопрос Владимира Зеленскому с того момента, как он приземлился в Нью-Йорке. Но удалось это сделать собственному корреспонденту "России 24" в США Валентину Богданову.

- На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет.

- Вы хотите расширить Нормандский формат, пригласить США и Великобританию?

- Мы начинаем работать в Нормандском формате, в котором сейчас есть четыре страны. А потом посмотрим.

- О чем с Трампом собираетесь говорить? Что-то просить будете?

- Еще раз могу сказать: мы можем говорить про поддержку. А если про "просить" — это точно не про Украину. Мы сами можем кому-то помочь.

Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента. Причина – разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в котором американский лидер якобы потребовал начать расследование в отношении сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Хантер Байден был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma Group. Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму их разговора с Зеленским.

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