"На меня давить может только мой сын": Зеленский прокомментировал скандал с Трампом

Давил ли Дональд Трамп на украинского президента, когда они созванивались? Американские журналисты мечтали задать этот вопрос Владимира Зеленскому с того момента, как он приземлился в Нью-Йорке. Но удалось это сделать собственному корреспонденту "России 24" в США Валентину Богданову.

- На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет.

- Вы хотите расширить Нормандский формат, пригласить США и Великобританию?

- Мы начинаем работать в Нормандском формате, в котором сейчас есть четыре страны. А потом посмотрим.

- О чем с Трампом собираетесь говорить? Что-то просить будете?

- Еще раз могу сказать: мы можем говорить про поддержку. А если про "просить" — это точно не про Украину. Мы сами можем кому-то помочь.