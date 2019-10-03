"Бастион" не взят: журналист пожаловался на методы подготовки военкоров

Журналист РИА Новости Святослав Павлов пожаловался на методы подготовки военных корреспондентов на курсах "Бастион". Претензии появились к организатору — Союзу журналистов Москвы.

Для кого-то эти курсы учебно-практические, для кого-то они на выживание.

"…он меня догнал, уложил в асфальт и потащил в зал к остальным. Дальше нам всем надели на голову холщовые мешки и связали руки. Все это сопровождалось побоями, оскорблениями и стрельбой над головой. Лично меня таскали за волосы и душили мешком".

Сам же Святослав Павлов, редактор агентства РИА, программу подготовки военкоров "Бастион" в Крыму назвал не иначе как БДСМ-учения. К гневному посланию, уже удаленному со страницы журналиста, прилагались справки из двух столичных клиник и подробности тренировки, среди которых поливание бараньей кровью и регулярные унижения. Тренировка по захвату пленных, если верить документам, мужчине обошлась недешево: черепно-мозговая травма, рассечения и множественные ушибы.

"В нулевые годы были созданы курсы "Бастион", которые как раз и помогают журналистам адаптироваться в сложной ситуации, действовать таким образом, чтобы и дело сделать: подготовить соответствующие материалы, красиво отснять картинку, и, с другой стороны, не причинить себе ущерб", — говорит капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев, председатель Севастопольской организации Союза журналистов России.

Травмы получены были, но, по мнению Московского союза журналистов, вовсе не на тренировке. Да и самого Павлова охарактеризовали как человека, не готового к работе в горячих точках.

"Ему предложили, как и всем остальным, пройти там медицинское обследование; он отказался, — говорит глава московского отделения СЖР Павел Гусев. — Где доказательства, что он там получил травмы? … Я очень горжусь, что курсы выявили человека, которого нельзя посылать в горячие точки. Он слаб духом и слаб физически".

Однако вовсе не психологический стресс от пережитого, а именно физическое воздействие и вынудило репортера прервать обучение раньше времени и обратно в Москву.

"Не предупреждали ни о чем, — утверждает Святослав Павлов. — И я естественно к побоям не был готов; это мне в общем-то кажется нормальным. После получения травм медицинскую помощь на месте мне не оказали. Потом наше руководство пыталось добиться от военных, чтобы к нам все-таки приехали врачи, это было утром, а врачи приехали ближе к вечеру, когда мы уже покидали часть".

Курсы "Бастион" вот уже 13 лет тренируют репортеров, готовящихся отправиться в горячую точку; пострадавший Павлов, к слову, в горячих точках уже был. Но на тренинг записался, так как с 1 сентября его прохождение обязательно для журналистов, работающих в зонах боевых действий.

"Подготовка должна быть, но она должна иметь постепенный характер, все психологические нагрузки должны сначала даваться в малых дозах, а потом уже увеличиваться. Но этот этап тоже должен быть, — говорит военный журналист Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК. — Я согласен, что нужна либо подписка, либо какой-то контракт на прохождение этих курсов, потому что парень приехал из РИА Новостей и попал как кур в ощип. Такого быть не должно".

Удивились методам натаскивания будущих военных корреспондентов и в Союзе журналистов России, где с сентября теперь тоже проводятся свои курсы подготовки совместно с МЧС.

"Не знаю, зачем нужно надевать мешки на головы, поливать какой-то кровью. Может быть, это просто погружение в такую действительность, но чем именно эти действия могут в будущем журналисту помочь, не знаю", — говорит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Если описанные журналистом события и правда имеют место быть, речь, скорее всего, идет о разовой самодеятельности местных инструкторов. По мнению ветеранов спецназа, так выглядеть тренинг не должен.

"Программа составлена грамотно, и она действительно должна выполняться, но, думаю, не с таким рвением тех, кто ее преподает, — говорит Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа". — Я думаю, что это их личная инициатива или какой-то их общечеловеческий фактор".

В то время как Дмитрий Киселев, глава информационного агентства, где и трудится Павлов, заявил об отсутствии претензий к "Бастиону" и даже выразил благодарность за обучение коллег, адвокат самого журналиста уже направил заявление в Главное военное следственное управление о возбуждении дела по статье "Превышение полномочий" в отношении командования воинской части в Крыму.