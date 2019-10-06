Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк

Стас Христов, директор заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, обратился к общественности с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации. Он уточнил, что эта просьба исходит от самой Анастасии и ее окружения.

Христов сообщил также, что Анастасия и ее семья в данный момент не готовы давать какие-либо комментарии, касающиеся ее здоровья.

"Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", — сказал директор Заворотнюк, слова которого приводит ТАСС.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что состояние здоровья Заворотнюк ухудшилось. Более того, появились сообщения о ее смерти. Но один из ее друзей, пожелавший остаться неназванным, эти слухи опроверг. "Она жива", — заявил источник.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк глиобластому, в сентябре выяснилось, что она перенесла вторую операцию. Между тем новостей о состоянии актрисы нет уже больше недели.