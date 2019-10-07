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7 октября 201916:17

Тишины не требуется: Украина и Донбасс обвиняют друг друга в срыве разведения

Валентин Спринчак/ТАСС

Киев всеми способами старается затянуть выполнение договоренности о разведении сил у Петровского и Золотого в Донбассе или намеренно срывает его, считает глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова. Договоренность о разведении было достигнуто в Минске 1 октября. Тогда же была согласована и "формула Штайнмайера". Подготовка к разведению должна была начаться 7 октября на участках Золотое и Петровское-Богдановка с передачи данных спецпредставителям ОБСЕ о местонахождении конфликтующих сил. Разведение конфликтующих сторон в Донбассе должно было пройти за 30 дней синхронно и зеркально на двух участках.

Донецк свои обязательство выполнил, констатировала Наталья Никонорова. А глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о срыве разведения, поскольку было нарушено перемирие: якобы на одном из участков, по данным украинского Минобороны, в течение 20 минут велся огонь. Министр иностранных дел Украины добавил, что поскольку перемирие нарушено, то возвращаться к вопросу разведения сил Киев намерен лишь спустя 7 дней.

"Нам надо ждать, пока настанет следующий период в семь дней, что докажет, что у сторон серьезные намерения", — заявил Вадим Пристайко, настаивая также на том, что безопасность в демилитаризованной зоне будет обеспечивать украинская полиция.

РИА Новости процитировало ответ Никоноровой: "Украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках".

Вместо выполнения плана-графика по разведению в соответствие с Минскими договоренностями, по мнению Никоноровой, Киев решил заполнить медиапространство совершенно деструктивными заявлениями об обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения семи дней тишины.

Данные об отводе сил в Золотом передали ОБСЕ и в Луганске. Наряду с представителями ДНР свои обязательства выполнили и в Народной милиции Луганской народной республики, подчеркнул представитель ее пресс-службы Иван Филипоненко. Никаких препятствий для возобновления отвода сил в Золотом в Луганске не видят. Но в ЛНР и ДНР отмечают резкое увеличение обстрелов со стороны украинских военных по всей линии соприкосновения.

Первый отвод сил в Золотом и Петровском прошел в 2019 году, а в станице Луганской – в июне 2019 года. При этом украинские военнослужащие его и нарушили – вновь продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое. Донецк и Луганск настаивали на восстановлении паритета.

При этом представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе трёхсторонней контактной группы в Минске Родион Мирошник подчеркнул, что самообстрелы, к которым прибегает Киев, это давняя практика для срыва выполнения договоренностей о разведении сил. При этом главная проблема для Киева, по его мнению, это радикальные националисты, которые срывают политическое урегулирование, угрожают президенту Украины Владимиру Зеленскому новым майданом и переворотом.

Представители националистических украинских батальонов заявили, что они не намерены подчиняться решениям украинского президента и придут на позиции, оставляемые украинской армией, чтобы они не стали "серой зоной". Лидеры националистических группировок Украины угрожают спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения: боевики украинского националистического батальона "Азов" (признанного в России террористической организации) прибыли в район населенного пункта Золотое-4, чтобы сорвать достигнутые в Минске мирные договоренности, отметил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Киев начал военную операцию в Донбассе после госпереворота в феврале 2014 года. Жертвами конфликта в Донбассе с апреля 2014 года стали около 13 тысяч человек. С тех пор в Минске было подписано три соглашения об урегулирования, однако Киев до сих пор отказывался их выполнять в оговоренной на переговорах последовательности.

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