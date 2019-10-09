Спасение лисы из фонтана в Петергофе попало на видео

В Петергофе в среду, 9 октября, в фонтан угодила лиса — охотилась на уток, по предположениям свидетелей происшествия.

Животное заблудилось и замерзло, хаотично плавая и пытаясь скрыться от многочисленных любопытных глаз.

Лису спас один из очевидцев: залез в ледяную воду, решительно схватил обессиленную плутовку, отнес на берег и отпустил восвояси под аплодисменты и свист посетителей музея.