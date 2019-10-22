Радикальная косметология: перемена облика обернулась для певицы переломом носа и шрамом

Сотрясение мозга, перелом носа и шрам на всю жизнь. С такой переменой облика покинула кабинет косметолога москвичка-блогер. Своего врача она, как и подобает блогеру, нашла через соцсети. И отважно легла на кушетку в малоизвестной клинике на севере Москвы. Но процедура сразу же пошла не по плану. Впрочем, пациентке удалось частично ее заснять на камеру телефона. Решение стало роковым.

Популярная блогерша и певица Валентина получила вместо косметических процедур перелом носа, сотрясение мозга, многочисленные ссадины и ушибы лица, рук и головы.

"Я сейчас нахожусь в клинике КМ. Меня избила врач за то, что я сняла на видео, как она мне нахамила. Она меня начала бить телефоном по лицу и по голове, — практически ведет трансляцию блогерша. — Так что, если хотите быть красивой, обращайтесь вот к этой девушке".

"Я сейчас точно тебя ...!" – кидается медик на пациентку.

По словам Валентины, она обратилась в раскрученную через Instagram частную клинику на севере российской столицы. Однако уже лежа на кушетке, увидела, что косметолог Олеся Соколан вынесла лекарства для инъекции без фирменной упаковки и сертификатов. Однако, когда возмущенная пациентка попыталась снять происходящее на телефон, врач вырвала его и стала избивать девушку.

- Вы что, охренели?!

Дальнейшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники клиники уносят телефон избитой в подсобку, а саму ее выталкивают в коридор и продолжают бить. Валентина была госпитализирована с серьезными травмами.

"Меня поразило, что человек просто полностью был в крови. Все лицо в крови. Но я вначале не поняла, что это. Меня поразило то, что когда она снимала это видео, она находилась в какой-то поликлинике или клинике", — отмечает подруга Валентины Екатерина Иванова.

С Олесей Соколан связаться невозможно — телефон отключен. Неизвестно даже, действительно ли она косметолог. Страницы клиники в соцсетях уже удалены. По адресу, где принимали пациентов, запертые двери.

- Полиция приехала. Может быть, полицейским откроют?

- Может быть...

Соседи рассказывают, что вывески на заведении менялись едва ли не каждые полгода. То Beauty Med, то "Контур мед", то "КМ-клиник". При этом жалобы на косметологов поступали регулярно.

"Какие-то люди тут крайне редко входят-выходят, но до этого очень активно работали. И по-моему, это как-то по-другому называлось. Потом все это прикрылось. Сняли вывески. И аптека тут была, тоже все закрыли", — говорят жильцы дома.

- То есть, вы думаете, что они подпольно как-то работают?

"Конечно, да это сразу было заметно!" – уверенно отвечают местные жители.

Валентина сейчас в Боткинской больнице, ей предстоит длительное лечение.

"У меня здесь будет шрам на всю жизнь. Теперь у меня будет, скажем так, кривой нос. По зубам: зубы, к счастью, целы. Но у меня текла кровь из носа, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы, рассечения и, собственно, перелом носа", — проводит инвентаризацию собственного лица после стычки с косметологом Валентина.

Удастся ли восстановить былую модельную внешность певицы — большой вопрос.