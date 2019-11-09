Питерский историк пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки

В Санкт-Петербурге утром в Мойке выловили 63-летнего пенсионера. Мужчина прыгнул в воду с рюкзаком, пытаясь утопить в реке две отрубленные женские руки. Еще полицейские обнаружили у него травматический пистолет.

Пловца с переохлаждением доставили в больницу.

СМИ сообщают, что фигурант дела – историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, основоположник военно-исторической реконструкции в России. В его квартире следователи нашли женское тело. Несчастная была убита с особой жестокостью.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), передает Следком.