Сообщения об угрозе взрыва в торговых центрах в Москве оказались ложными

Сотрудники оперативных служб проверили торговые центры "Европолис" и "Европейский" в Москве. Угроза взрыва в них не подтвердилась. Об этом СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило два анонимных звонка об угрозе взрыва в московских торговых центрах. Посетители и персонал ТЦ были эвакуированы.

В июне текущего года телефонные террористы сообщили о взрывных устройствах, якобы заложенных на более чем 25 столичных объектах. Во всех случаях угрозы взрыва не подтвердились, напоминает ТАСС.